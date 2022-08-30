Городские службы столицы начали подготовку цветников ко Дню города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что однолетними и многолетними цветами дополнят клумбы в центральных районах Москвы и вдоль основных магистралей.

"Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в Парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что дополнительно высадят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацею. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.

Так, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.

В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.