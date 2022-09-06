Фестиваль в честь Дня города пройдет в Москве с 9 по 11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Фестиваль по случаю празднования Дня города пройдет в столице с 9 по 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Площадки фестиваля будут работать по всему городу. На них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ. Также широкие гуляния пройдут на Тверской улице: там, в частности, предусмотрена программа "Москва в движении" в рамках которой гостям столицы расскажут о жизни города.
"Есть традиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большое количество площадок в округах. <...> На окружных фестивальных площадках пройдут более 500 часов мастер-классов, различные гастрономические шоу, концерты известных исполнителей таких как группа Uma2rman, Валерия, Жиган и другие", – рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Так, на площади Революции горожане смогут попробовать создать дизайн вагона метро и сделать шляпу в виде небоскребов "Москвы-Сити". А на Тверской площади посетителям фестиваля расскажут о пейзажной живописи, покажут Москву на картинах известных художников. Образовательные мероприятия и различные мастер-классы пройдут и на окружных площадках. Например, на улице Теплый Стан гостей фестиваля научат готовить популярные в Москве блюда, а на Ключевой улице посетителям расскажут историю столичного транспорта.
Ряд мероприятий запланирован в парках. В "Зарядье" в предстоящие выходные будут работать выставки "Выпуск'22" и "Лики", посвященные ключевых городским проектам, в том числе "Мой район", "Московское долголетие", "Здоровая Москва" и другим. На ВДНХ между тем в эти дни пройдут выступления Кремлевской школы верховой езды, ралли ретроавтомобилей, соревнования скейтбордистов и световое шоу.
Ранее Алексей Немерюк сообщил, что 10 и 11 сентября вблизи праздничных площадок будет запрещена продажа спиртных напитков. Он напомнил о существовании соответствующего закона, который не позволяет продавать алкоголь на вынос в заведениях, примыкающих к местам проведения массовых мероприятий.
Столица отпразднует День города 10 и 11 сентября
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