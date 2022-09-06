Больше 80 НКО примут участие в фестивале "Город неравнодушных" в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше 80 общественных организаций примут участие в благотворительном фестивале "Город неравнодушных", который пройдет 10 и 11 сентября в Парке Горького. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Парк Горького станет местом встречи волонтеров, любителей активного образа жизни и неравнодушных москвичей, которые участвуют в добрых делах. В программе фестиваля – выступления артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. <...> О своей работе расскажут представители более 80 социально ориентированных НКО", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Отмечается, что территория фестиваля будет поделена на несколько тематических зон, за их посещение и участие в различных мероприятиях москвичи смогут получить сувениры. Так, в зоне "Спортсквер" в субботу пройдет зарядка с чемпионом мира по боксу Григорием Дроздом. На площадке "Арт-берег" пройдет фристайл-батл, а в зоне "Набережная добра" представители НКО проведут лекции и мастер-классы.
Кроме того, на фестивале будут представлены коты и кошки из столичных приютов, которых посетители смогут забрать с собой. Завершится фестиваль концертом "Неравнодушные сердца".
В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября. Праздничные мероприятия пройдут во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий.
Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 10 и 11 сентября в Москве
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