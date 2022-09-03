Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

18:15
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который пройдет в столице 10 и 11 сентября. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
На фестивале столичные некоммерческие организации (НКО) расскажут о своих программах. Собянин отметил, что это мероприятие должно объединить тех, кто активно участвует в волонтерских и благотворительных проектах.
"Москва, безусловно, город неравнодушных людей. За последние два года команда "Мосволонтера" выросла в два раза. Всего в столице уже больше 820 тысяч добровольцев", – говорится в его публикации.
Как отметил мэр столицы, многие проекты внесли свой вклад в развитие волонтерского движения:
"Мы увеличили сумму грантов для НКО с 400 миллионов до 600 миллионов рублей. В каждом округе открыли коворкинг-центры", – сообщил он.
Ранее стало известно, что правительство Москвы приняло решение об упрощении условий предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурса "Москва – добрый город".
Одним из самых существенных нововведений стала отмена обязательного софинансирования проектов со стороны организаций. Ожидается, что отсутствие обязанности вложения собственных денежных средств и других ресурсов позволит значительно расширить круг участников конкурса. Кроме того, это сделает возможной реализацию различных социальных проектов, которые ранее не могли рассчитывать на поддержку со стороны столичных властей.
Собянин упростил условия предоставления грантов социально ориентированным НКО
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