Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который пройдет в столице 10 и 11 сентября. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

На фестивале столичные некоммерческие организации (НКО) расскажут о своих программах. Собянин отметил, что это мероприятие должно объединить тех, кто активно участвует в волонтерских и благотворительных проектах.

"Москва, безусловно, город неравнодушных людей. За последние два года команда "Мосволонтера" выросла в два раза. Всего в столице уже больше 820 тысяч добровольцев", – говорится в его публикации.

Как отметил мэр столицы, многие проекты внесли свой вклад в развитие волонтерского движения:

"Мы Вместе";

"Помощники вакцинации";

"Москва Помогает";

патриотические акции ко Дню Победы.

Собянин сделал акцент на том, что для НКО важно участие в их работе волонтеров. В свою очередь, городские власти поддерживают их деятельность, выделяя гранты и предоставляя помещения, добавил градоначальник.

"Мы увеличили сумму грантов для НКО с 400 миллионов до 600 миллионов рублей. В каждом округе открыли коворкинг-центры", – сообщил он.

Ранее стало известно, что правительство Москвы приняло решение об упрощении условий предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурса "Москва – добрый город".

Одним из самых существенных нововведений стала отмена обязательного софинансирования проектов со стороны организаций. Ожидается, что отсутствие обязанности вложения собственных денежных средств и других ресурсов позволит значительно расширить круг участников конкурса. Кроме того, это сделает возможной реализацию различных социальных проектов, которые ранее не могли рассчитывать на поддержку со стороны столичных властей.