Собянин упростил условия предоставления грантов социально ориентированным НКО

10:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Москвы приняло решение об упрощении условий предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурса "Москва – добрый город". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Одним из самых существенных нововведений станет отмена обязательного софинансирования проектов со стороны организаций. Ожидается, что отсутствие обязанности вложения собственных денежных средств и других ресурсов позволит значительно расширить круг участников конкурса. Кроме того, это сделает возможной реализацию различных социальных проектов, которые ранее не могли рассчитывать на поддержку со стороны столичных властей.
Конкурс "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. В 2022 году участники могут получить гранты на социально ориентированные проекты по семи направлениям: помощь семьям с детьми, многодетным семьям, будущим матерям, подросткам, в том числе в кризисных и трудных жизненных ситуациях; сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, в том числе участники чемпионата "Абилимпикс", тяжелобольные и нуждающиеся в долговременном уходе люди; развитие культуры благотворительности, взаимопомощи; социальная адаптация, самореализация и реабилитация людей, исключенных из социума; профилактика социально опасных заболеваний и популяризация здорового образа жизни; создание и продвижение "базы знаний" негосударственной системы помощи людям; продвижение системного волонтерства в социальной сфере.
Победители конкурса получают гранты в размере, соответствующем одной из трех категорий заявок. Первая предполагает предоставление гранта в размере до 1 миллиона рублей, вторая – от 1 до 5 миллионов рублей, третья – от 5 до 10 миллионов рублей.
В первые три года проведения конкурса его победителями стали 374 социально ориентированные некоммерческие организации. Благодаря реализации предложенных ими проектов адресную помощь получили свыше 50 тысяч горожан.
Прием заявок на участие в конкурсе "Москва – добрый город" откроется 23 августа и продлится до 30 сентября.
Ранее сообщалось, что на участие в конкурсе грантов мэра Москвы от социально ориентированных НКО поступило 985 заявок. В 2022 году сумму грантов увеличили с 400 до 600 миллионов рублей. При этом на гранты до 5 миллионов рублей могут претендовать зарегистрированные более года назад организации, до 500 тысяч рублей – зарегистрированные не менее полугода назад.
Социально ориентированные НКО подали 985 заявок на конкурс грантов мэра Москвы
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