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09:58

Социально ориентированные НКО подали 985 заявок на конкурс грантов мэра Москвы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участие в конкурсе грантов мэра Москвы от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) поступило 985 заявок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году поступило 985 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор было предложено 12 номинаций", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, "Молодежь Москвы" стала наиболее популярной номинацией, проекты в ней представили 204 организации. Также востребованными оказались номинации "Наше наследие" и "Благотворительность".

26 июля опубликуют финальный список проектов для участия в конкурсе, а 26 сентября будут объявлены победители.

Несколько программ подготовки были созданы для участников, среди них – индивидуальные консультации, очные занятия в мастерской проектов и дистанционный экспресс-курс "НКО Лаб". Свыше 850 организаций участвовали в программах подготовки к конкурсу.

Уточняется, что в 2022 году сумму грантов увеличили с 400 до 600 миллионов рублей. При этом на гранты до 5 миллионов рублей могут претендовать зарегистрированные более года назад организации, до 500 тысяч рублей – зарегистрированные не менее полугода назад.

Ранее сообщалось, что в конкурсе грантов мэра Москвы впервые участвуют 160 социально ориентированных некоммерческих организаций, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что заявочная кампания продолжается две недели.

Свыше 2,8 тыс заявок подали на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

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