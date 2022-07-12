Ракова: НКО научат составлять заявки на конкурс грантов "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центре занятости "Моя карьера" 19 июля начнутся занятия, на которых некоммерческие организации (НКО) смогут научиться готовить заявки на конкурс грантов "Москва – добрый город", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, практический курс поможет НКО правильно сформировать необходимый пакет документов и грамотно оформить заявку на этапе разработки проектных идей. После обучения эксперты дадут участникам обратную связь по проектам.

"В ходе подготовки этого курса мы проанализировали сильные и слабые стороны заявок и экспертные заключения трех прошедших конкурсов грантов "Москва – добрый город". Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше нужных социальных инициатив были поддержаны, успешно реализованы и адресно помогли еще большему числу нуждающихся москвичей. Наш курс для НКО должен в этом помочь", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что курс будет состоять из шести модулей, каждый из которых посвящен этапам оформления заявки. На занятиях участники узнают, как правильно описать свой проект и обосновать его актуальность. Также им расскажут, почему нельзя включать в смету затраты на премии, покупку дорогих призов для вручения благополучателям или размещение рекламных билбордов.

Ранее стало известно, что в этом году в конкурсе грантов мэра Москвы впервые участвуют 160 социально ориентированных некоммерческих организаций, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Экспертный совет определит рекомендованную сумму гранта для каждой отдельной организации, даст объективное заключение по каждой заявке.

Победившие НКО с опытом работы больше года смогут получить до пяти миллионов рублей, а зарегистрированные не менее шести месяцев организации – до 500 тысяч рублей.

