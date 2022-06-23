160 НКО впервые приняли участие в конкурсе грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
В конкурсе грантов мэра Москвы впервые участвуют 160 социально ориентированных некоммерческих организаций, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что заявочная кампания продолжается две недели.
"Такой интерес вызван в том числе тем, что в этом году город увеличил общий объем грантов с 400 до 600 миллионов рублей. Ждем много новых и интересных проектов, которые сделают нашу столицу еще лучше", – отметила Драгунова.
Документы можно будет подать до 15:00 8 июля на 12 номинаций: "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы", "Безопасная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Гражданские инициативы", "Городские инновации", "Творческая Москва", "Медиа Москва".
Для заявки необходимо гарантийное письмо, подписанное руководителем заявление на участие и копия устава с печатью Минюста РФ. Без этих документов заявки не допустят до экспертизы.
Участвовать в конкурсе могут работающие в Москве более полугода организации, которые не имеют просроченной задолженности по уплате налогов и политических партий в составе учредителей. Кроме того, компании также не должны находиться в процессе банкротства или ликвидации.
Экспертный совет определит рекомендованную сумму гранта для каждой отдельно организации, даст объективное заключение по каждой заявке. Победившие НКО с опытом работы больше года смогут получить до пяти миллионов рублей, а зарегистрированные не менее шести месяцев организации – до 500 тысяч рублей.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что более 5,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса получили поддержку в столице с начала 2022 года. По ее словам, город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели.
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