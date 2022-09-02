В Москве промыли Андреевский мост в рамках подготовки ко Дню города

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В рамках подготовки ко Дню города коммунальные службы Москвы промыли остекленную галерею Андреевского пешеходного моста, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Для полной очистки сооружения бригаде из пяти человек, среди которых – два промышленных альпиниста, потребовалось несколько дней. На время работ движение пешеходов по мосту не ограничивали.

Андреевский мост соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные. При этом в 1905–1907 годах это был железнодорожный мост Малого кольца Московской железной дороги и располагался он на 1,5 километра выше по течению Москвы-реки.

В 1999 году главную арку старого моста массой 1,5 тысячи тонн спустили по воде на понтонах в Парк Горького. Для этого судоходство по реке перекрывали на восемь с половиной суток. На новом месте мост получил стеклянное оформление и стал пешеходным.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. Однолетними и многолетними цветами дополнят клумбы в центральных районах Москвы и вдоль основных магистралей.

Дополнительно высадят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацею. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.

В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.