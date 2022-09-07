Около 60 гастрономических шоу проведут в рамках празднования Дня города в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В рамках фестиваля "День города" с 9 по 11 сентября на 19 окружных площадках состоится порядка 60 кулинарных шоу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, 9 сентября в 19:00 посетители мероприятия узнают о приготовлении в офире московской классической сборной солянки. Мастер-класс состоится на Ореховом и Коптевском бульварах, бульваре Дмитрия Донского, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Перерве, Матвеевской, пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц и в 16-м микрорайоне бульварной зоны в Зеленограде.
Кроме того, в пятницу, 9 сентября, секреты приготовления в офире московских щей с боровиками раскроют на площади Славы в Кузьминках, на улицах Городецкой, Хачатуряна, Митинской, Адмирала Руднева, Профсоюзной, в скверах у станции метро "Некрасовка" и по Олонецкому проезду в 19:00. А 10 и 11 сентября в 13:00 состоится мастер-класс по классическим пожарским котлетам, в 15:00 посетители узнают о пикантном вкусе фрикаделек с баклажанной икрой.
Оригинальный способ приготовления шашлыка по-карски и рецепт гранатового соуса узнают москвичи 10 и 11 сентября в 13:00, а в 15:00 им расскажут о приготовлении на открытом огне из говядины бефстроганов.
На улицах Теплый Стан, Святоозерской и Ключевой в 19:00 9 сентября посетители смогут попробовать пирожки с начинкой из ливера и сладкой моркови, в 13:00 10 и 11 сентября им расскажут о приготовлении пирожков с ягодами и гречишным медом, а в 15:00 – о приготовлении кулебяки с лососем.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.
Москвичам рассказали, куда можно сходить в День города
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