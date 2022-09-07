Первое "Ралли особого назначения" пройдет в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В субботу, 10 сентября, по случаю Дня города в столице пройдет первое "Ралли особого назначения". Организатором заезда выступит Музей Гаража особого назначения ФСО РФ.
Москвичи и гости столицы смогут увидеть порядка 40 экипажей в нескольких зачетах. Среди них – "Ветеран" – для машин, выпущенных до 31 декабря 1945 года, спецзачет – для марок и моделей авто, состоявших на службе в Гараже особого назначения, и SUPERCAR – для современных машин.
Авто начнут движение от площадки бывшего завода ЗИЛ и закончат во внутреннем дворе Музея Гаража особого назначения на ВДНХ. При этом они будут проезжать через центр Москвы, останавливаясь около усадьбы Барышникова на Мясницкой улице, Театра Российской армии и других достопримечательностей.
Параллельно участники мероприятия будут проходить квест, задания которого сделаны по мотивам киноленты СССР "Берегись автомобиля". А после финиша на вертолетной площадке ВДНХ стартует состязание по автоманеврированию на машинах "Аурус".
В конце мероприятия состоится награждение наиболее отличившихся участников, после чего для всех горожан пройдет выступление популярной музыкальной кавер-группы.
Ранее сообщалось, что в честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Они пройдут в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".
Так, в библиотеке № 98 9 сентября состоятся выставки книг, детских рисунков и картин художников. В библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина 10 сентября проведут экскурсию по местам, связанным с историей Немецкой слободы и времен юности Петра I.
В честь Дня города также состоится парад судов на Москве-реке. Мероприятие начнется в 10:00 от Новоспасского моста 10 сентября. Гости парада смогут увидеть 40 речных теплоходов разных моделей.
Москвичам рассказали, куда можно сходить в День города
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