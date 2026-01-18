Фигуристка Валиева выступит на Кубке Первого канала и чемпионате РФ по прыжкам

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Никита Успенский

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила в своем телеграм-канале, что выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

По словам спортсменки, она очень волнуется из-за своего возвращения на соревновательную арену. Однако Валиева заявила, что вновь хочешь почувствовать азарт от конкуренции на турнирах.

Кроме того, фигуристка призналась, что на Кубке Первого канала она впервые представит одну из своих новых программ.

"Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации", – заявила Валиева.

7 февраля 2022 года российские фигуристы выиграли командный турнир на Играх. В состав сборной Олимпийского комитета России (ОКР) входили Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На следующий день должна была пройти церемония награждения россиян, которую задержали на неопределенный срок, а позже – отменили. Выяснилось, что возникли проблемы с допинг-тестом Валиевой, который был сдан перед Играми.

Спустя время Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба фигуристки дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку от выступлений и тренировок.

Позже Валиеву допустили до участия в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. По итогам всех выступлений она заняла четвертое место.

Спустя время Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенный препарат мог попасть в организм фигуристки бытовым путем. В частности, дедушка Валиевой пил триметазидин после операции на сердце.

В РУСАДА не признали вины или халатности спортсменки в данном инциденте, но при этом аннулировали ее победу на чемпионате России 2022 года. На этом фоне во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) выразили беспокойство и призвали отстранить фигуристку на 4 года, а также аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года.

В конце января 2024 года CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ей запретили выступать на турнирах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в том числе с показательными программами.

Кроме того, фигуристка не могла участвовать в сборах или тренировках, а также осуществлять административную деятельность в спорте. Также федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 миллиона рублей. – Прим. ред.).

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, в второе – Япония.

В конце 2025 года Валиева сообщила, что планирует продолжать карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Однако тренироваться спортсменка решила в школе Татьяны Навки. Перед этим она попрощалась со своим тренером Этери Тутберидзе, подарив ей букет.

1 ноября 2025 года Валиева дебютировала в ледовом шоу Навки "Лебединое озеро". Она исполнила роль Одиллии, которая является Черным лебедем. 11-го числа фигуристка возобновила тренировки. Теперь она будет выступать под руководством тренера Светланы Соколовской.

23 декабря 2025-го решение по делу о нарушении антидопинговых Валиевой исчезло с сайта CAS. Дисквалификация фигуристки завершилась 25-го числа.

