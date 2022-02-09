Допинг-тест российской фигуристки Валиевой стал причиной переноса награждения на ОИ – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Причиной переноса церемонии награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине послужил допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.
7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Церемонию награждения россиян, которая должна была состояться 8 февраля, задержали на неопределенный срок. Сообщалось, что это связано с проблемой с допинг-тестом одного из спортсменов, который был сдан перед Олимпиадой.
Эту информацию прокомментировала председатель тренерского совета Федерации фигурного катания Елена Чайковская, подчеркнув, что спортсмены сборной ОКР неоднократно проверялись на допинг перед Олимпиадой. Она заявила, что готова лично поручиться за каждого фигуриста, добавив, что в этом виде спорта допинг бесполезен.
Навка прокомментировала допинг-скандал на Олимпиаде
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