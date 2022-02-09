В Кремле отреагировали на скандал вокруг допинг-теста российского фигуриста

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения российских фигуристов, победивших по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что для понимания ситуации необходимо дождаться разъяснений от российских спортивных чиновников или Международного олимпийского комитета.

Ранее в зарубежных средствах массовой информации сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Отмечается, что тест россиянин сдавал перед Играми.

Эту информацию прокомментировала председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках Елена Чайковская, подчеркнув, что спортсмены сборной ОКР по фигурному катанию неоднократно проверялись на допинг перед Олимпиадой. Она заявила, что готова лично поручиться за каждого фигуриста, добавив, что в этом виде спорта допинг бесполезен.