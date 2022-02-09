В Кремле отреагировали на скандал вокруг допинг-теста российского фигуриста

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения российских фигуристов, победивших по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что для понимания ситуации необходимо дождаться разъяснений от российских спортивных чиновников или Международного олимпийского комитета.
Ранее в зарубежных средствах массовой информации сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Отмечается, что тест россиянин сдавал перед Играми.
Эту информацию прокомментировала председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках Елена Чайковская, подчеркнув, что спортсмены сборной ОКР по фигурному катанию неоднократно проверялись на допинг перед Олимпиадой. Она заявила, что готова лично поручиться за каждого фигуриста, добавив, что в этом виде спорта допинг бесполезен.
Награждение фигуристов ОКР задерживают из-за допинг-теста одного из спортсменов – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: