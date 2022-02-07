Медведева отреагировала на победу сборной ОКР по фигурному катанию на ОИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на победу сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Ей понравилось, что Олимпийский комитет России представляли талантливые и трудолюбивые спортсмены. Медведева отметила, что фигуристы выходили и боролись, несмотря на то что победа уже была практически обеспечена.
"Мы увидели настоящий спорт. Замены? Судя по сегодняшнему результату, все было сделано правильно", – цитирует ее RT.
Ранее сообщалось, что сборная ОКР по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В заключительном виде – произвольной программе у женщин – россиянка Камила Валиева заняла 1-е место, набрав 178,92 балла. По итогам командного турнира сборная Олимпийского комитета России набрала 74 очка. Второе место досталось США (65), третье заняли японцы (63).
Сборная ОКР по фигурному катанию завоевала второе золото на Олимпийских играх
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