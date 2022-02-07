Медведева отреагировала на победу сборной ОКР по фигурному катанию на ОИ

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на победу сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Ей понравилось, что Олимпийский комитет России представляли талантливые и трудолюбивые спортсмены. Медведева отметила, что фигуристы выходили и боролись, несмотря на то что победа уже была практически обеспечена.

"Мы увидели настоящий спорт. Замены? Судя по сегодняшнему результату, все было сделано правильно", – цитирует ее RT.

Ранее сообщалось, что сборная ОКР по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В заключительном виде – произвольной программе у женщин – россиянка Камила Валиева заняла 1-е место, набрав 178,92 балла. По итогам командного турнира сборная Олимпийского комитета России набрала 74 очка. Второе место досталось США (65), третье заняли японцы (63).

