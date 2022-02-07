Фигуристы Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены получили 145,20 балла. Второе место в этой дисциплине заняли японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, набрав 139,60 балла. Третье место – у пары из Китая. Пэн Чэн и Цзинь Ян набрали 131,75 балла.

Благодаря Мишиной и Галлямову сборная ОКР упрочила лидерство в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх, набрав 55 очков. Второе место у Японии – 48 очков, третье – у Соединенных Штатов.

Накануне фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира ОИ в Пекине.

За прокат 15-летняя россиянка получила 90,18 балла. Второе место заняла спортсменка из Японии Вакаба Хигути – 74,73 балла. На третьем месте с 69,60 балла – канадка Мадлена Скизас.