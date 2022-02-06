Российская фристайлистка Смирнова стала бронзовым призером ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Она выиграла медаль в могуле.

В третьей попытке Смирнова набрала 77,72 балла.

Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Вторую строчку пьедестала заняла спортсменка из США Джелин Кауф (80,28 балла).

Предыдущую медаль в могуле отечественные спортсмены выигрывали в 1994 году. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду.

Ранее в воскресенье, 6 февраля, российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов выиграли золотую и серебряную медали в скиатлоне на 30 километров. Большунов стал обладателем высшей награды Олимпиады впервые в карьере.

Днем ранее, 5 февраля, лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а сборная по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Таким образом, в активе команды ОКР уже пять медалей Олимпийских игр в Пекине. Она занимает третью позицию в неофициальном медальном зачете турнира.