В Госдуме поздравили российских лыжников с медалями на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил российских лыжников с медалями на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.
Победителем гонки на 30 километров в скиатлоне стал Александр Большунов. Второе место занял россиянин Денис Спицов. Замыкает тройку призеров финн Ийво Нисканен.
"Прекрасный результат наших лыжников. Большунов давно является лидером во всем мире, сегодня он это доказал, выиграв с уверенным преимуществом. Поздравляем и нашего серебряного медалиста – Спицова", – заявил Свищев.
Отдельно парламентарий поблагодарил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
В первый полноценный день Олимпийских игр в Пекине лыжница команды ОКР Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а сборная по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете.
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