Лыжник Большунов принес команде ОКР первое золото на Олимпиаде в Пекине

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Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и принес команде ОКР первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Российский спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд.

Серебряную медаль забега выиграл лыжник команды ОКР Денис Спицов. Отставание от лидера гонки составило 1 минуту 11 секунд. Замыкает тройку призеров финн Ийво Нисканен, отставший от победителя более чем на 2 минуты.

Александр Большунов завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль.

После гонки в скиатлоне в активе команды ОКР уже четыре награды Олимпиады в Пекине. Днем ранее лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а сборная по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете.