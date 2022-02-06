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Спорт

06:06

Фигуристка Валиева победила в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине.

За прокат 15-летняя россиянка получила 90,18 балла. Второе место заняла спортсменка из Японии Вакаба Хигути – 74,73 балла. На третьем месте с 69,60 балла канадка Мадлена Скизас.

Благодаря Валиевой сборная ОКР вышла на первое место в командном олимпийском турнире, набрав 36 очков. На втором месте Соединенные Штаты – 34 очка, на третьем – Япония.

Ранее команда ОКР завоевала первые две медали Олимпиады в Пекине. Лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а сборная по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете.

Из-за санкций WADA российские спортсмены участвуют в Олимпиаде в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

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