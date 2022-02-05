Команду ОКР по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанного забега

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Команду ОКР по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинальном забеге смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе сборной выступили Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина. В полуфинальном раунде они заняли четвертое место.

После забега результат смешанной команды ОКР пересмотрели и дисквалифицировали спортсменов за нарушение правил.

Таким образом, шорт-трекисты не примут участие в малом финале за 5-8 места, который был запланирован на более позднее время в субботу, 5 февраля.

Ранее команда ОКР завоевала первые две медали Олимпиады в Пекине. Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а сборная по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете.