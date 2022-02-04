Собянин пожелал удачи спортсменам ОКР на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Собянин пожелал удачи сборной России на Олимпиаде в Пекине. Соответствующее обращение мэр Москвы опубликовал в Instagram.

"Желаю удачи нашей сборной! Болеем за вас, ребята!" – написал Собянин.

Ранее делегация российских спортсменов вышла на Национальный стадион Пекина под флагом сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в рамках парада атлетов на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022.

Знамя команды пронесли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Шипачев – чемпион Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а его напарница – серебряный призер Игр 2014 года в Сочи.

Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.

Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.

