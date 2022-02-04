Москва онлайн покажет флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

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5 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят масштабный флешмоб "Вместе мы – сила", который пройдет на катке ВДНХ в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пекине. Специальными гостями станут известные деятели спорта, а вести мероприятие будет фигуристка Екатерина Боброва.

Олимпийские игры продлятся в столице Китая до 20 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из 95 стран. От России будут участвовать 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин.

Смотрите прямую трансляцию 5 февраля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.