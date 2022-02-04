Москва онлайн покажет чемпионат по зимнему плаванию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

6 февраля на Гребном канале пройдет первый открытый чемпионат Москвы по зимнему плаванию.

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть заплыв баттерфляем. Организаторы расскажут об особенностях мероприятия, а участники поделятся своими впечатлениями от погружения в ледяную воду и дадут советы начинающим.

Чемпионат организован Федерацией закаливания и зимнего плавания Москвы.

Смотрите прямую трансляцию 6 февраля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.