Победителей и призеров Олимпиады-2022 покажут на цифровых билбордах Москвы

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Жители столицы смогут следить за хроникой российских побед на Олимпиаде в Пекине на уличных билбордах. Лица с именами чемпионов и призеров будут появляться на билбордах после объявления результатов соревнований, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В акции задействуют щиты городской сети и билборды рекламных операторов, которые расположены на вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что атлеты из Москвы в этом году могут повторить успех олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Тогда московские спортсмены завоевали шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.

Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.

Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.

