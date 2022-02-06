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Спорт

08:25

Кондратюк упрочил лидерство фигуристов ОКР в командном турнире на Олимпиаде

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе и упрочил лидерство спортсменов ОКР в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин набрал за прокат 181,65 балла, уступив японцу Юма Кагияма с 208,94 балла. Третье мето занял американец Винсент Чжоу с 171,44 балла.

Команда ОКР набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая на три балла американцев. Третьими идут японцы с 39 очками, за ними сборные Канады (30) и Китая (29).

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за пятое – 6.

До этого Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине. По итогу выступления россиянин набрал 95,81 балла.

Победителем программы стал спортсмен из Соединенных Штатов Натан Чен. У него 111,71 балла. Второе место занял японец Семы Уно – 105,46 балла.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило распоряжение о вознаграждениях для спортсменов, ставших победителями и призерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

Обладатели золотой медали получат по 4 миллиона рублей, за серебряную медаль полагается 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Кроме того, вознаграждения получат тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами.

Тренировочный график олимпийцев включает ежедневные тесты на ковид

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