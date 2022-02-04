Участники Олимпиады в Пекине рассказали о недочетах организаторов соревнований

В Пекине с 4 по 20 февраля пройдет 24-я зимняя Олимпиада. Первые старты начались в столице Китая еще до официального открытия соревнований. О том, как звезды спорта обустроились в Олимпийской деревне, участники Игр активно рассказывали в соцсетях и интервью. Пока одни жаловались на неудобства и жесткие антиковидные ограничения, другие подмечали забавные промахи организаторов соревнований. Рассказываем, в каких условиях живут спортсмены и насколько сильно Олимпиаде угрожает коронавирус.



Вот так встреча!

Российские лыжники столкнулись с промахом со стороны китайских организаторов прямо в аэропорту. На табличках, с которыми встречали спортсменов, исказили их имена и фамилии. Юлию Ступак, которая опубликовала снимок с необычным креативом пекинского оргкомитета в Instagram, подписали как Stupakia, Наталью Непряеву – Nepryaev Atalia, Ивана Якимушкина – Yakimus Ivan, а Сергея Устюгова – Ustiugor Gei.

В Олимпийской деревне спортсменов встречает удобная кровать. В отличие от летних Игр в Токио, где этот предмет интерьера сделали из картона, чтобы атлеты не могли заниматься сексом, китайцы решили обойтись более традиционными материалами. Как говорят участники соревнований, кровать получилась очень удобной. Ее можно отрегулировать по наклону, высоте и размеру.

В номерах организаторы оставили все необходимое для комфортной жизни. Во всех комнатах установили независимую систему кондиционирования. Она не позволяет воздуху циркулировать между помещениями, что важно с точки зрения распространения коронавируса. Почти вся техника регулируется при помощи специального приложения на смартфоне.

К слову, о сексе на Олимпиаде тоже позаботились. Организаторы зачем-то положили в номера спортсменов и журналистов по несколько пачек презервативов, пишет агентство Reuters. Средства контрацепции расфасовали по разноцветным конвертам с изображениями китайских фонариков. Все это выглядит странно с учетом того, что антиковидные правила запрещают участникам контактировать друг с другом.

Еще одной фишкой в быту Игр в Пекине стали роботы. Теперь они выполняют практически всю работу, которая раньше доставалась людям. Но, как и любая техника, роботы иногда чудят. К примеру, фигуристка Евгения Медведева, которая приехала в Пекин в качестве посла российской сборной, едва не осталась голодной из-за электронного доставщика еды. Пока спортсменка снимала видео для Instagram, как она достает из робота продукты, тот неожиданно захлопнулся и уехал.



"Подожди! Я не забрала еду! Отдай, отдай!" – закричала Медведева и побежала догонять непутевого робота.

Пакет с обедом она все же смогла забрать со второй попытки. Когда робот выехал из номера в коридор, фигуристка помахала ему на прощание.

Не останутся голодными и другие спортсмены. В меню для олимпийцев в Пекине вошло 678 блюд из 12 регионов мира. Но ни в одном из них не будет перца, лаврового листа и еще около 50 специй. Причина проста: организаторы опасаются, что эти продукты могут спровоцировать положительный допинг-тест.

Пока одни атлеты готовятся к старту Игр в тепле и комфорте, в Олимпийской деревне горного кластера Чжанцзякоу спортсмены мучаются от жуткого холода. К вечеру воздух там остывает до -19 градусов. После одной из тренировок российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась, что при такой температуре не чувствует рук и ног. По информации "Матч ТВ", спортсменам даже пришлось выдать перчатки с подогревом от аккумулятора.

Но холод настиг спортсменов не только на улице. Выяснилось, что система отопления в номерах с такими морозами просто не справляется.





Сергей Косилов заместитель руководителя команды Олимпийского комитета России на Играх в Пекине Была низкая температура в ряде номеров, которую мы могли ощутить после проживания первой ночи. Так как здесь много солнца, днем комнаты нагреваются, а ночью мы поняли, что жить в таких номерах тяжело.

Чтобы отрегулировать температуру, в номера пришлось заказывать обогреватели, рассказал Косилов. По его словам, на сегодняшний день проблема уже решена.



Игры здоровых

Уже очевидно, что абсолютно все сильнейшие спортсмены на предстоящей Олимпиаде выступить не смогут. Дело здесь не только в отказе от участия в Играх звезд из Национальной хоккейной лиги. Многим не позволит выйти на старт коронавирус.

Организаторы всеми силами стараются защитить спортсменов от инфекции. Во-первых, участникам и журналистам за 14 дней до вылета необходимо заполнять специальный дневник здоровья. В нем нужно писать о симптомах, если они появились, и потенциальных контактах с зараженными.

Из-за дневника проблемы с поездкой в Китай возникли у российской биатлонистки Евгении Буртасовой. Она должна заменить в олимпийской команде Валерию Васнецову, которая заразилась коронавирусом. По словам Буртасовой, она узнала об этом правиле всего за несколько дней до вылета.

"Я получила информацию только дня три назад. Сегодня уже начала вести (дневник здоровья. – Прим. ред.)", – сказала Буртасова 30 января.

К счастью, проблему удалось решить. Организаторы подтвердили замену Васнецовой на Буртасову. После этого голос российского биатлона Дмитрий Губерниев оставил ей напутствие в комментариях в Instagram: "Давай, вперед". К записи он добавил эмодзи в виде сердца.

Кроме дневника здоровья, до поездки в Пекин требуют сделать два ПЦР-теста – за 96 и 72 часа перед вылетом. Еще один придется сделать по прилете в Китай. Даже сомнительный результат ставит крест на олимпийской мечте. Все результаты нужно загрузить в специальное приложение и получить QR-код.

Российский лыжник Александр Большунов показал в своем Instagram, как на всем пути от самолета до Олимпийской деревни спортсмены встречают людей в специальных защитных костюмах. Один из них даже опрыскивал каким-то специальным препаратом колеса автобуса, на котором везли участников.



Журналисты и спортсмены в Пекине живут в "пузыре". На объекты можно приезжать строго на специальном транспорте, атлеты и тренеры максимально изолированы, вещи передают только через камеры хранения и роботов-курьеров. Тесты на коронавирус и измерение температуры – ежедневные и обязательные ритуалы. Информацию о состоянии здоровья нужно загружать в специальное приложение.

Также обязательны маски, мытье и обработка рук и социальная дистанция в два метра. В олимпийской столовой повсюду защитные перегородки, чтобы изолировать людей друг от друга. Если участник заболел, то отправляется в комфортный изолятор. Выбраться оттуда можно после двух отрицательных тестов с разбегом в сутки.

Нашлось место и необычным правилам. К примеру, хоккеист Денис Осипов, который выступает за сборную Китая, опубликовал в Instagram фото лифта, в котором запрещено говорить. Кроме того, на трибунах зрителям нельзя петь и кричать – только аплодировать.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская, которая работает на Играх как журналист, рассказала о своих ощущениях внутри "пузыря". По ее словам, все похоже на специальный достаточно строгий эксперимент. Она объяснила это тем, что каждый человек в любой момент может быть отправлен на карантин.





Елена Вайцеховская олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Потому что над всем этим висит постоянный страх, животный страх, что любая проба становится положительной, ты сразу становишься изгоем в этом олимпийском обществе.

Но, как показала практика, даже самые жесткие меры и ограничения не спасают от заражения. Ежедневно организаторы получают десятки положительных тестов как до вылета и в аэропорту Пекина, так и внутри "пузыря". В российской сборной из-за COVID-19, помимо биатлонистки Валерии Васнецовой, Олимпиаду точно пропустят серебряный призер прошлых Игр 2018 года в Пхенчхане по скелетону Никита Трегубов и еще один спортсмен в этой же дисциплине Владислав Семенов. Проблемы с тестами также возникли у фигуриста Михаила Коляды и бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко. Вероятно, этот список может пополниться новыми фамилиями.

Те, кто все же доберется до стартов без проблем с коронавирусом, большого количества зрителей на трибунах не увидят. Организаторы рассчитывают, что места можно будет заполнить всего на 30%. Билетов в свободной продаже нет: места будут распределять между определенными категориями населения Китая. По словам исполнительного директора МОК Кристоф Дюби, окончательное решение примут в зависимости от места проведения соревнований и ситуации с коронавирусом.



Политический след

Пекинскую Олимпиаду еще до ее начала омрачила череда скандалов, далеких от спорта. В декабре 2021 года сразу несколько стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр. В частности, так поступили Соединенные Штаты, Австралия и Канада. Решение стран связано с обвинениями КНР в нарушении прав человека. Призывали к бойкоту и в Европарламенте.

Подогревает истерию и ФБР. В ведомстве предупредили спортсменов о возможных кибератаках. Сотрудники ФБР уверены, что хакеры попытаются взломать личные смартфоны олимпийцев и членов тренерского штаба. По этой причине спортсменам рекомендовали не пользоваться своими гаджетами во время Игр.

Не обошлось и без странных решений украинских политиков. По данным СМИ, местные чиновники не рекомендовали спортсменам фотографироваться с российскими участниками и давать интервью на русском языке. В действии этот призыв продемонстрировал украинский фигурист Иван Шмуратко. На все вопросы на русском языке он ответил по-английски.

На фоне напряженных взаимоотношений России и Украины удивительно выглядит трибуна для фигуристов, которые посоревнуются в командном турнире. Оргкомитет Олимпиады сделал так, что спортсмены из двух стран будут сидеть рядом.



Медальный зачет

Перед Пекином президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков напомнил, что наши спортсмены между двумя Олимпиадами завоевали рекордное количество чемпионских титулов. По его словам, это добавляет оптимизма перед Играми 2022 года.

"Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность", – подчеркнул Поздняков.





Станислав Поздняков президент Олимпийского комитета России Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться.

Схожие прогнозы и у статистической компании Gracenote. По ее расчетам, российские спортсмены замкнут тройку лучших в медальном зачете с 30 наградами. Из них 10 – золотые, 12 – серебряные и 8 – бронзовые, предполагают аналитики. Авторы прогноза напомнили, что 30 медалей наши спортсмены не завоевывали на зимних Олимпиадах ни в российской, ни в советской истории. Рекорды в 29 наград были установлены в 1988 году на Играх в Калгари и в 2014 году – в Сочи.

За каждую завоеванную медаль российские спортсмены традиционно получат вознаграждение. За золотую медаль премия равна 4 миллионам рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. Вознаграждения также получат тренеры и специалисты, которые работают со спортсменами, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако зарабатывать медали нам могут помешать не только спортивные, но и околоспортивные факторы, считает заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она призвала готовиться к тому, что на всех соревнованиях наших спортсменов будут строго судить, сообщает Life.ru. В особенности это касается фигурного катания, уверена Тарасова. Чтобы у судей не было шансов повлиять на результат, российским спортсменам всегда надо быть на голову выше, подчеркнула заслуженный тренер России.

