Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

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Власти Канады приняли решение о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщил глава канадского правительства Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине нынешней зимой", – цитирует его ТАСС.

При этом Трюдо подчеркнул, что канадские спортсмены участие в Играх примут.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Вслед за американцами бойкот объявили власти Австралии. Спортсмены из этих стран будут принимать участие в соревнованиях.

В Европарламенте также призвали к тотальному бойкоту зимней Олимпиады. Там заявили, что Китай стал ошибочной площадкой для проведения спортивных соревнований.

Китайские власти со своей стороны выразили недовольство дипломатическим бойкотом США и пообещал принять решительные контрмеры, подчеркнув, что ошибочные действия Вашингтона разрушают принцип политического нейтралитета спорта.