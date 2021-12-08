Австралия объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

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Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее австралийские спортсмены поедут", – заявил Моррисон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов.

Китай со своей стороны выразил недовольство дипломатическим бойкотом США и пообещал принять решительные контрмеры, подчеркнув, что ошибочные действия Вашингтона разрушают принцип политического нейтралитета спорта.

