В ОКР назвали контрпродуктивным дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине

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Замдиректора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин назвал контрпродуктивным дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

"Олимпийский комитет, как полноправный, полноценный участник олимпийского движения, руководствуется положениями Олимпийской хартии. Обращаясь к практике 1980, 1984 годов, можно констатировать с опорой на достаточно экспертные источники, что бойкот контрпродуктивен прежде всего для самого спорта и олимпийского движения", – приводит его словам Агентство "Москва".

Плитухин призвал участников процесса прийти к консенсусу во благо спортсменов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов.

Китай со своей стороны выразил недовольство дипломатическим бойкотом США и пообещал принять решительные контрмеры, подчеркнув, что ошибочные действия Вашингтона разрушают принцип политического нейтралитета спорта.