Китай пообещал США ответить на дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года

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Китай выразил недовольство дипломатическим бойкотом США зимней Олимпиады 2022 года и пообещал принять решительные контрмеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД республики Чжао Лицзянь.
По его словам, американская сторона сфабриковала ложь о нарушении прав человека и геноциде в Синьцзяне, которая была разоблачена при помощи фактов. Ошибочные действия Вашингтона разрушают принцип политического нейтралитета спорта, подчеркнул Лицзянь.
"США, исходя из идеологических предубеждений и основываясь на лжи и слухах, пытаются помешать проведению зимней Олимпиады в Пекине, это лишь заставит людей увидеть злостные намерения американской стороны. Что касается геноцида, то преступления, которые в американской истории совершались против индейцев, и есть настоящий геноцид", – заявил Лицзянь.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов.
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