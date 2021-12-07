Песков прокомментировал бойкот США зимней Олимпиады в Пекине

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Важно, чтобы дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине 2022 года не касался спортсменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в идеи олимпизма. Об этом всегда и неоднократно говорил наш президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин. Мы сохраняем свою позицию", – приводит РИА Новости слова Пескова.
Представитель Кремля добавил, что в любом случае американские спортсмены примут участие в соревнованиях.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов.
Китай со своей стороны выразил недовольство дипломатическим бойкотом США и пообещал принять решительные контрмеры, подчеркнув, что ошибочные действия Вашингтона разрушают принцип политического нейтралитета спорта.
Новости мира: МОК признал право дипломатов США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
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