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Политика

10:34

В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

политика спорт

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Необходимо объявить тотальный бойкот зимней Олимпиады в Пекине 2022 года, заявила медиагруппе Funke зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Бер.

"Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр (в Китае. – Прим. ред.)", – сказала Бер.

При этом она считает, что бойкот США произошел с опозданием, а Китай стал ошибочной площадкой для проведения спортивных соревнований.

"Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека", – отметила Бер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что делегация из США не будет присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Вслед за американцами бойкот объявили власти Австралии. При этом спортсмены из этих стран будут принимать участие в соревнованиях.

Китай со своей стороны выразил недовольство дипломатическим бойкотом США и пообещал принять решительные контрмеры, подчеркнув, что ошибочные действия Вашингтона разрушают принцип политического нейтралитета спорта.

США объявили бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

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