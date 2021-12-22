Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине

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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе руководства лиги, опубликованном на сайте турнира.

В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.

Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин. В данном договоре была предусмотрена возможность отказа в связи с пандемией COVID-19.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил в разговоре с РИА Новости, что организация создала все необходимые условия, чтобы российские хоккеисты защитили титул олимпийских чемпионов. Он подчеркнул, что решение НХЛ не поменяет стратегию подготовки национальной команды.

Отдельно Ротенберг подчеркнул, что ФХР также прорабатывает стратегию подготовки к зимним Олимпийским играм в Милане в 2026 году. Потенциально в состав команды на этот турнир могут войти спортсмены, которые сыграют на молодежном чемпионате мира 2022 года в Эдмонтоне.

Ранее запрет на участие игроков НХЛ в Олимпиаде прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По мнению функционера, российская национальная команда может успешно выступить за счет игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).