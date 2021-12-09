МОК одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

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Международный олимпийский комитет одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

В Пекине российская сборная сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета.

Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля 2022 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Олимпийские игры 2022 года в Пекине не отменят из-за штамма коронавируса "Омикрон", как это сделали с зимней Универсиадой-2021 в Швейцарии. Он напомнил, что зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить без иностранных зрителей, а организаторы предусмотрели антиковидные меры для спортсменов и делегаций.

