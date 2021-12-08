Политолог объяснил, почему западные страны бойкотируют Олимпиаду в Пекине

В мире звучат призывы к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Решение не отправлять официальную делегацию чиновников и дипломатов на соревнования сначала приняли в США, затем к нему присоединилась Австралия. К таким же действиям призывают и в Евросоюзе. Разбираемся, почему некоторые страны начали воспринимать Олимпиаду в Китае в штыки и станут ли спортсмены отказываться от участия в Играх.

"Ошибочная площадка"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила бойкот пекинских Игр нарушениями прав человека в Китае. В частности, она указала на политику в отношении уйгуров – представителей национальных меньшинств КНР, которых власти якобы массово репрессируют в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.





Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года.

При этом Псаки заметила, что бойкот Игр со стороны США не касается спортсменов. Атлеты, по ее словам, могут рассчитывать на полную поддержку властей.

На решение США резко отреагировали в Китае. По словам официального представителя МИД страны Чжао Лицзяня, Штаты сфабриковали историю с геноцидом в Синьцзяне и нарушениями прав человека, которую разоблачили при помощи фактов. Бойкот Игр разрушает политический нейтралитет в спорте, добавил он.

"США, исходя из идеологических предубеждений и основываясь на лжи и слухах, пытаются помешать проведению зимней Олимпиады в Пекине, это лишь заставит людей увидеть злостные намерения американской стороны. Что касается геноцида, то преступления, которые в американской истории совершались против индейцев, и есть настоящий геноцид", – подчеркнул Лицзянь.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, важно, чтобы дипломатический бойкот Вашингтона не касался атлетов. Замдиректора Олимпийского комитета России Родион Плитухин, в свою очередь, назвал решение США контрпродуктивным для спорта и олимпийского движения. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что в вопросе бойкота организация сохраняет политический нейтралитет.

"Присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх – это личное решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает", – заявил представитель комитета.



Впервые сознательно организованный бойкот Олимпиады прошел во время проведения летних Игр 1920 года в Антверпене. Тогда организаторы решили не допускать до соревнований Германию и ее союзников – Австрию, Венгрию, Турцию и Болгарию – в наказание за развязывание Первой мировой войны. В дальнейшем некоторые государства по разным причинам бойкотировали Олимпиады 1924 года в Париже, 1936 года в Берлине, 1956 года в Мельбурне, 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе.



Вслед за американцами о решении не отправлять официальную делегацию в Пекин из-за политики в отношении уйгуров объявила Австралия. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, власти неоднократно пытались обсудить с китайским руководством проблему нарушений прав человека, однако все попытки КНР проигнорировала. При этом, как и в случае с США, сборная Австралии будет выступать на грядущей Олимпиаде, заверил глава правительства.

Зампред Европарламента Никола Бер охарактеризовала Пекин как "ошибочную площадку" для проведения Олимпиады.

"Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека", – уверена зампред Европарламента.

Однако к дипломатическому бойкоту намерены присоединиться не все. К примеру, президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго в беседе с журналистами отметил, что не стоит использовать Олимпиаду в политическом плане.



Проигнорируют – а толку?

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Москвой 24 отметил, что за оставшееся до начала Олимпиады в Пекине время бойкот может стать максимально распространенным и наиболее жестким.

"Очевидно, что бойкот – следствие противоречий между США и Китаем по ряду вопросов из глобальной повестки. Официальными поводами могут служить любые причины. И положение уйгуров, и Тибет, и Тайвань, и много чего другого", – считает Безпалько.





Богдан Безпалько политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ В реальности это противоречие между двумя государствами, одно из которых становится слишком мощным, слишком богатым. Оно начинает представлять угрозу для того, кто считал себя лидером, гегемоном. Вот и все причины, почему против пекинской Олимпиады наблюдается разжигание бойкота.

Другие страны могут и не поддерживать протесты против Олимпиады в Пекине, но они вынуждены действовать в одном ключе с американской политикой, подчеркнул эксперт.

"Конечно, большинство государств не хотят портить отношения с такой мощной и богатой страной, как Китай. Но тем не менее, следуя указаниям США, находясь под их давлением, они могут на это пойти", – прогнозирует Безпалько.

При всех раскладах бойкот Олимпиады в Пекине для Китая станет таким же неприятным событием, как для СССР бойкот московских Игр в 1980 году, уверен Безпалько.

"Это может привести к самым разным результатам. Но в любом случае это один из инструментов, который точно будет оказывать негативное влияние на Китай", – говорит эксперт.





Богдан Безпалько политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Если в человека воткнут одну булавку, он от этого не умрет, но будет очень неприятно. Если воткнут тысячу булавок, станет не только неприятно, но возможна и смерть. По этой тактике США действует по отношению к Китаю.

Собеседник Москвы 24 предположил, что бойкот может не ограничиться только официальными делегациями стран.

"Спортсмены тоже могут отказаться от участия. Но я не думаю, что их будет много. Только наиболее идеологически ангажированные или те, кто находится под внешним давлением. Возможно, сыграют роль и другие факторы. Спортсмен не уверен в том, что он хорошо выступит, и может отказаться от участия в Олимпиаде под благовидным предлогом борьбы за права человека и демократию", – рассуждает политолог.





Богдан Безпалько политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ В целом, для спортсменов важно участие в Олимпийских играх. Они готовятся к ним много лет. Естественно, многие из них будут очень недовольны, если их будут принуждать отказываться от участия в Олимпиаде.

По словам Безпалько, сегодня спорт является частью массовой культуры, поэтому он становится все более политизированным. В пример он привел кампанию против России в якобы массовом применении атлетами допинга. Политолог убежден, что в дальнейшем подобных инструментов давления в спорте будет становиться все больше.

