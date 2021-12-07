В посольстве КНР оценили решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине

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Решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине является политической манипуляцией и серьезным искажением олимпийского духа, заявили в посольстве Китая в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters.

В диппредставительстве назвали такое решение Соединенных Штатов показным.

Ранее в Белом доме подтвердили, что американская делегация не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине. По словам пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки, это связано с якобы проводимым Китаем геноцидом в Синьцзяне и другими нарушениями прав человека в республике.

Она также добавила, что дипломатический бойкот не коснется участия в соревнованиях американских спортсменов. Они могут рассчитывать на полную поддержку властей США.

После этого в Международном олимпийском комитете заявили, что присутствие официальных лиц и дипломатов на соревнованиях – сугубо политическое решение каждого правительства. В МОК отметили, что их позиция по этому вопросу остается политически нейтральной, поэтому организация признает такое право за США.

"В то же время, заявление (правительства США. – Прим. ред.) делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остается за пределами политики, и мы приветствуем это", – цитирует заявление комитета "Матч ТВ".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.