Путин рассказал о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине

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Владимир Путин планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Об этом президент сообщил на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

В октябре Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине передали организаторам Олимпиады. Огонь зажгли 18 октября на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос".

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Пекине допустят привитых россиян. До этого в Международном олимпийском комитете заявили, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

