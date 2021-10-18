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Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажжен в Древней Олимпии, сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса и других официальных лиц. Зрителей на церемонию не допустили в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Огонь в факеле на алтаре древнегреческого храма Геры зажгла актриса Ксанти Георгиу при помощи параболического зеркала от солнечных лучей. После церемонии зажжения состоится театрализованное представление с участием жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Пекине допустят привитых россиян. До этого в Международном олимпийском комитете заявляли, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.