Стал известен состав сборной РФ по шорт-треку на зимние Олимпийские игры в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

Стал известен состав российской сборной по шорт-треку на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев РФ Варвара Барышева.

За мужскую сборную выступят Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, а за женскую – Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова и Вера Рассказова.

До этого Zasport представил экипировку российских спортсменов для зимних Олимпийских игр в Пекине. Презентация состоялась на стадионе "ВТБ Арена".

В церемонии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, а также российские спортсмены.

