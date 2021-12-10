В Москве представили экипировку российских спортсменов для Олимпиады в Пекине

Фото: Станислав Красильников/ТАСС



Zasport представил экипировку российских спортсменов для зимних Олимпийских игр в Пекине. Презентация состоялась на стадионе "ВТБ Арена".

В церемонии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, а также российские спортсмены.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. В Пекине российская сборная сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета.

