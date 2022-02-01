Президент ФХР встретился со сборной России перед отъездом команды в Пекин

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк провел встречу с игроками сборной России перед вылетом спортсменов на Олимпиаду. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы содержательно побеседовали с командой, я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду. Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты – огромная честь", – заявил функционер.
Третьяк подчеркнул, что перед национальной командой поставлена задача защитить титул олимпийских чемпионов. Президент ФХР добавил, что пожелал хоккеистам обойтись без болезней и травм.
Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. С окончательным составом российской сборной можно ознакомиться здесь.
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