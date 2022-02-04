Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине. По итогу выступления россиянин набрал 95,81 балла.

Победителем программы стал спортсмен из Соединенных Штатов Натан Чен. У него 111,71 балла. Второе место занял японец Семы Уно – 105,46 балла.

Таким образом, Кондратюк принес сборной Олимпийского комитета России восемь очков в командном турнире. Сейчас в общем зачете РФ занимает третье место.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило распоряжение о вознаграждениях для спортсменов, ставших победителями и призерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

Обладатели золотой медали получат по 4 миллиона рублей, за серебряную медаль полагается 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Кроме того, вознаграждения получат тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами.