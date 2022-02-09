В Федерации фигурного катания прокомментировали сообщения о проблемах с допинг-тестом

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Российских фигуристов много раз проверяли на допинг перед Олимпиадой в Пекине, поэтому его использование исключено. Об этом заявила председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках Елена Чайковская.

По ее словам, российские фигуристы никогда не использовали допинг.

"Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено", – цитирует Чайковскую ТАСС.

Она отметила, что лично может гарантировать "чистоту" российских фигуристов. Чайковская рассказала, что никто из спортсменов не болел и даже не капал ничего в нос.

"Меня удивляет, что начали затрагивать фигурное катание, которое никогда не попадалось на этом. Мы не знаем, зачем в нашем виде спорта допинг, – чтобы мягче рука была, чтобы программа была красивее?" – добавила Чайковская.

Депутат Госдумы Виталий Милонов же заявил, что такие недостоверные публикации оскорбляют спортсменов. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, это попытка скомпрометировать результаты российских спортсменов. Он также назвал эту информацию подозрительной.

"Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран. Спортсмены по большому счету не виноваты. Ставить их под такой удар – это просто хамство", – заключил Милонов.

Ранее СМИ сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Отмечается, что тест россиянин сдавал перед Играми.

