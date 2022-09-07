Собянин рассказал о завершении благоустройства переулков Арбата и Хамовников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Завершили основные работы специально ко Дню города. В ближайшие выходные здесь, впрочем, как и всегда, будет много горожан и туристов. Приходите и посмотрите сами, как преобразились эти улочки", – написал мэр.

Он отметил, что в ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города, установили больше 500 уличных фонарей и сделали подсветку в зеленых зонах и во дворах, появились удобные подходы к объектам социальной инфраструктуры.

Кроме того, тротуары в переулках покрыли гранитной плиткой. Там появились новые лавочки, для автомобилистов оборудовали парковочные карманы. Также в порядок были приведены территории у ряда достопримечательностей, в том числе возле Успенской церкви, сквер Бурганова и другие.

В ближайшее время на улицах планируется оборудовать точки проката велосипедов и самокатов, обустроить велопарковки, подытожил градоначальник.

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что в нескольких переулках в районе Тверской улицы в центре Москвы восстановили историческое мощение проезжей части. Для этого использовали найденную там же старинную брусчатку.

