Жильцов пострадавшего от обломков БПЛА дома разместили в одной из школ Беслана

Фото: телеграм-канал SHOT

Жильцов дома в Беслане, пострадавшего от падения обломков БПЛА, временно разместили в школе № 6. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в телеграм-канале.

"Все они обеспечены горячим питанием. Еще раз подчеркну: пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая помощь", – подчеркнул он.

Фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане в ночь на 18 января. В результате случившегося были повреждены крыша и окна здания.

Спасатели эвакуировали 70 человек, один из которых обратился за медпомощью. Позднее стало известно, что всего пострадали три человека, в том числе двое детей.