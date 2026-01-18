Глава Минтранса заявил, что высокоскоростного поезда из Москвы до Владивостока не будет

Фото: depositphotos/Vvicca

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил ТАСС, что высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток не будет.

Он объяснил, что строительство ВСМ между этими городами не планируется, так как магистраль является эффективнее самолета только на расстоянии до 1 500 километров.

"Есть неочевидные, но возможные маршруты. Например, между агломерациями: из Хабаровска во Владивосток или Новосибирск", – добавил министр.

Предварительно, до 2045 года протяженность сети ВСМ составит до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва – Петербург, в РФ создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.

