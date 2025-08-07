ВСМ Москва – Санкт-Петербург включена в проект схемы московского метро на 2026–2030 годы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург включена в проект будущей схемы московского метро на 2026–2030 годы. Об этом рассказали в информационном центре ВСМ, передает ТАСС.

В центре отметили, что данное решение позволит подчеркнуть стратегическую важность проекта для создания современной и доступной транспортной инфраструктуры, которая обеспечит быстрое сообщение между регионами РФ. В будущем сеть высокоскоростных железных дорог затронет примерно 80% россиян, уточнили в центре.

Первую часть сети ВСМ планируется запустить в 2028 году. Она соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, на территории которых проживает около 30% россиян.

Пресс-служба РЖД уже анонсировала начало испытаний контактной сети для первой части ВСМ, чтобы проверить надежность и безопасность конструкций в использовании. Данный участок смонтирован на экспериментальном кольце АО "ВНИИЖТ" в Щербинке. Его протяженность составляет 800 метров.

В рамках испытаний специалисты изучат совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе натяжение контактного провода. В РЖД указали на необходимость обеспечения непрерывного контакта токоприемника поезда с проводом на скоростях до 400 километров в час.

Компания также рассказала об отличиях контактной сети для ВСМ от той, что в настоящее время используется для простых железных дорог. В частности, все провода на действующих электрифицированных линиях сделаны из меди, а для магистрали – из бронзы. Данный материал является более прочным и износостойким.

"Кроме того, они в 1,5 раза толще обычных – 150 квадратных миллиметров в сечении, диаметр такого провода около 2 сантиметров: чем больше сечение, тем меньше сопротивление, потери мощности, меньше нагревается и провод", – указали в РЖД.

Помимо этого, будут проверены системы стационарной диагностики. На первом участке ВСМ установлены 32 датчика, которые будут фиксировать уровень натяжения контактной сети, положение в пространстве, температуру и многое другое. В дальнейшем эти устройства смогут выявлять образование наледи.

Также на полигоне будет применена специальная передвижная лаборатория. Там тоже есть датчики и тепловизионные камеры, которые позволят фиксировать свыше десятка параметров контактной сети: от геометрии провода до напряжения. Эти сведения будут автоматически обработаны и направлены в центр управления содержанием инфраструктуры.

В компании заявили, что собираются завершить все испытания весной 2026 года.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, должен быть возведен к 2026–2027 годам. Полностью магистраль запустят в 2028 году.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут. Благодаря этому проекту время на дорогу от Москвы до Петербурга сократится в два раза. Цена билета для проезда по ВСМ сперва будет составлять 8 905 рублей.

Владимир Путин, говоря про проект ВСМ, призывал не отставать от утвержденного графика. По предварительным подсчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 миллиона человек в год.

До 2045 года протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) превысит 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва-Петербург, в стране планируется построить подобные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.