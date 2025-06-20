Более 4,5 тысячи километров ВСМ будет в России до 2045 года

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До 2045 года в России протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) составит более 4,5 тысячи километров, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Виталий Савельев.

ВСМ Москва – Санкт-Петербург является первой из пяти проектов высокоскоростного движения, которые были ранее утверждены Владимиром Путиным. Помимо магистрали Москва-Петербург, в стране также планируется построить подобные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.

По словам Савельева, сеть ВСМ сможет обеспечить взаимосвязь крупнейших агломераций РФ с населением более 100 миллионов человек и повысить качество жизни россиян. Например, благодаря новой магистрали из Москвы в Петербург удастся сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Прогнозируется, что пассажиропоток на маршруте составит как минимум 23 миллиона человек в год.

"На всей сети ВСМ будут курсировать около 300 поездов, что создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперед", – заметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что проект ВСМ является уникальным.

"Многие заложенные технические решения ранее при строительстве транспортной инфраструктуры в нашей стране не применялись. ВСМ придаст мощный импульс развитию отечественной промышленности. В создание высокоскоростного поезда вовлечено более 100 российских предприятий", – заключил Савельев.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, должен быть возведен к 2026–2027 годам. Ввод в эксплуатацию поездов запланирован с 1 апреля 2028 года.

Полностью магистраль запустят в 2028 году. Она будет проходить по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут.