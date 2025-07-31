Путин поручил сформировать модель развития сети ВСМ до 31 марта 2026 года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин поручил сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) РФ до 31 марта 2026 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Модель должна содержать конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта. Ответственность за это была возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу РЖД Олега Белозерова.

Кроме того, до 15 сентября этого года правительство России совместно с ОАО "Российские железные дороги" должны принять решения, направленные на завершение проектирования всех этапов строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Также поручено представить предложения для оптимизации строительных процедур, которые применяются при создании ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Доклад тоже необходимо предоставить до 15 сентября.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что до 2045 года протяженность ВСМ в России составит более 4,5 тысячи километров. Кроме магистрали Москва – Петербург, планируется построить подобные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и Рязань.

Сеть ВСМ сможет обеспечить взаимосвязь крупнейших агломераций РФ с населением более 100 миллионов человек и повысить качество жизни россиян.

